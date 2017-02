Boswachter: hang geen schoenen, jassen en bh's in koortsboom

OVERASSELT - Schoenen, bh's, jassen. Mensen hangen van alles in de koortsboom in Overasselt. En dat vindt de boom niet leuk, want die dreigt onder de last te bezwijken. Boswachter Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer wil meer respect voor de zomereik.

De koortsboom wordt nog geregeld bezocht door mensen die de boom geneeskracht toedichten. Onder hen zijn deelnemers aan de Vierdaagse. 'Bezoekers storen zich aan schoenen, bh's en jassen in de boom', legt Van Heerde uit.

De zomereik met al die doekjes is voortgekomen uit een legende. Volgens de sage kreeg de dochter van Walrick, de roverhoofdman van de Hoemannen (Heumen), in 721 zware ongeneeslijke koorts. Walrick riep de hulp in van de wonderdoener Willibrord. Het meisje moest haar haarsnoer in de eikenboom naast het huis hangen en bidden. Zij genas.

Walrick liet zich hierna dopen en zwoer zijn roversbestaan af. Zijn oude makkers vermoordden hem en zijn dochter. Zij werden later door christenen als martelaren vereerd.

Verering oude boom te gevaarlijk

De oude koortsboom die veelvuldig wordt bezocht, heeft tegenwoordig gezelschap van een jonge soortgenoot. Van Heerde: 'De takken van de oude boom waren te hoog, mensen klommen de ruïne van St Walrick in om de takken te bereiken en dat was gevaarlijk.'

Mensen hangen de jongere boom nu respectloos vol, zegt de boswachter. 'Anderen ergeren zich eraan, want zij geloven in de kracht van de boom. Dan wil je geen schoenen en bh's in de takken zien hangen. Ik vraag mensen hier respectvol mee om te gaan. Hang er koortslapjes in, geen hele kledingstukken.'

De waarheid gebiedt de boswachter te zeggen dat de jonge zomereik het moeilijk had door de douglassparren die in de buurt stonden. 'De nieuwe koortsboom kreeg te weinig licht. Nu we enkele sparren hebben gekapt hopen we dat de boom beter gaat groeien.'