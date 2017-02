Gladheid in Gelderland valt mee

ARNHEM - Rijkswaterstaat heeft dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag preventief alle snelwegen gestrooid. De gladheid woensdagmorgen valt mee, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens woordvoerster Klaske Koopmans van Rijkswaterstaat zijn er twee strooirondes gehouden. Alleen op het traject tussen Apeldoorn en Deventer was er volgens haar ook werkelijk wat gladheid. Kort voor zes uur woensdagochtend hadden de wagens van Rijkswaterstaat hun routes volbracht.

Koopmans verwacht dat er op de hoofdwegen in de ochtendspits geen problemen zullen zijn: 'We verwachten geen rare dingen. Het gaat om de wegdektemperatuur. Als die erg snel daalt, rukken we uit.'

Om 6.00 uur woensdagochtend zag de strooikaart van Rijkswaterstaat er zo uit: