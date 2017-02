NEC traint tot eind seizoen twee keer per week achter gesloten deuren

NIJMEGEN - NEC traint niet alleen deze week, maar ook de rest van het seizoen twee keer per week besloten.

De laatste twee trainingen voorafgaand aan de wedstrijd zullen voortaan achter gesloten deuren plaatsvinden. Tot die maatregel is de club overgegaan omdat trainer Peter Hyballa en de spelersgroep zich graag in alle rust voorbereiden.

"We moeten nu om standaardsituaties te trainen uitwijken naar het stadion. Terwijl we op ons eigen veld trainen. Dat is toch vreemd?", vindt de trainer. "Bovendien trainen we soms in een bepaalde opstelling en volgens een tactisch plan om de tegenstander te verrassen. Maar die sturen vaak een spion. En nu kunnen supporters en de media alles horen en zien wat wij zeggen. Met een camera op je gericht voelt niet iedereen zich even vrij. Het is professioneel om besloten te trainen, dat hoort bij topsport. Maar ik begrijp de bezwaren van supporters wel, want dit is een volksclub met een open karakter."

De vaste bezoekers van de trainingen zijn inderdaad geen voorstander van besloten trainingen. "Nu moet ik twee keer per week thuis gaan stofzuigen", grapte er één