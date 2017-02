Flinke oogst bij politiecontrole in Doetinchem

DOETINCHEM - Een grootschalige verkeerscontrole op diverse plekken in Doetinchem leverde dinsdagavond een flinke oogst op. Zo liep er tijdens deze controle iemand tegen de lamp die nog 80 dagen moet zitten. Iemand anders kon dankzij de controle uitgeleverd worden aan Duitsland.

Onder andere op de parkeerplaats bij de topsporthal op Sportpark-Zuid in Doetinchem was de politie actief. Scooters werden er gecontroleerd op de rollenbank, om te kijken of ze opgevoerd zijn.

In totaal deelde de politie dinsdag 28 verkeersboetes uit.

Er is meer dan 1000 euro aan boetes geïnd.

En er is iemand aangehouden bij wie DNA afgenomen moet worden, meldt de politie Doetinchem op Facebook.