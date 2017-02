Jager baalt van vossen en scholieren nemen basisscholen over. Dit is het nieuws van woensdag 8 februari

Foto: ANP

ARNHEM - Het gaat goed met de vos in Gelderland. Misschien wel iets te goed. In Duiven heeft de gemeente een manier bedacht om de inwoners te betrekken bij de politiek. In de Achterhoek nemen scholieren de lessen op de basisscholen over. Dat is het nieuws van donderdag 8 februari.

Sterke toename van vossen Het aantal vossen in Gelderland neemt fors toe. Daardoor stijgt ook het aantal aanrijdingen. Dat zeggen jachtopzichters en de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. Ook al worden lang niet alle doodgereden vossen gemeld, jachtopzichter Jan Jutten in Voorst weet het zeker. Afgelopen weekend schoot hij nog negen vossen op één dag. Weidevogels worden volgens hem de dupe van de vele vossen. Actie in Duiven voor meer raadsbezoekers Hoe betrek je inwoners meer bij de politiek? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. In Duiven starten ze nu een proef: mensen worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek die door loting zijn geselecteerd. Woensdagavond is er een eerste rondetafelgesprek met de gemeenteraad in het kader van de 'dialoog- en doorpakweken' in Duiven. Middelbare scholieren nemen basisscholen over Leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde in Aalten nemen vandaag vijf basisscholen in de Achterhoek over. Ze doen dit onder begeleiding van Pabo-studenten van Iselinge Hogeschool in Doetinchem. De Havo3- en Vwo3-leerlingen verzorgen een dag lang het onderwijs. Iedere klas krijgt één basisschool toegewezen.