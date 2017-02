Politie krijgt 11 tips over brute inbraak bij getraumatiseerd gezin

NIJMEGEN - Twee inbrekers hebben het leven van een Turks gezin in Nijmegen compleet overhoop gehaald. Dat bleek dinsdagavond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. Na de uitzending heeft de politie elf tips gekregen.

Het 6-jarige zoontje durft sinds de inbraak in september vorig jaar niet meer alleen naar boven. Het hele gezin heeft sindsdien psychische hulp nodig.

De vader van het gezin vertelt in de uitzending hoe hij die vrijdagavond 9 september met zijn vrouw en zoontje naar Ikea gaat om meubels te halen. Ze zitten nog maar net in het huis aan de Waterstraat in Nijmegen, dat verbouwd wordt.

Als het gezin 's avonds thuis komt, zien ze boven het schijnsel van zaklampen. 'Ik hoorde Abi, Abi met een Marokkaans accent. In het Turks betekent dat broer.'

De vader van het gezin snelt naar boven, maar krijgt flinke klappen. 'Met de eerste klappen kon ik aan de linkerkant al niks meer zien', vertelt het slachtoffer dat blijvend oogletsel heeft opgelopen en bijna blind was geraakt.

Hij duwt mijn zwangere vrouw omver

Als de indringers naar beneden vluchten, gaat de vader van het gezin er achter aan. 'Eén van de inbrekers probeert te vluchten via de voordeur en duwt mijn acht maanden zwangere vrouw omver. We hebben al twee keer een miskraam gehad, ik dacht wat er ook gebeurt, deze moet ik pakken.'

Het lukt de man om de inbreker buiten voor het huis te overmeesteren. Deze verdachte, een 20-jarige man uit Den Haag zit vast. Hij weigert de naam van de andere inbreker te noemen. De politie zoekt twee vrouwen van rond de 20 die hebben gezien hoe de man de inbreker voor het huis in de Waterstraat in bedwang hield.

Houten zwaardje

Ook zoekt de politie een vrouw met hoofddoek die op de bewuste avond rond 21.45 uur heeft aangebeld met een pakketje onder de arm. Er stond een auto met bestuurder op haar te wachten.

Het zoontje van 6 is zwaar getraumatiseerd geraakt door wat hij heeft meegemaakt. Zijn vader vertelt in de uitzending van Opsporing Verzocht dat ze een houten zwaardje bij zijn bed hebben gevonden, om papa en mama te helpen als zoiets weer zou gebeuren.

