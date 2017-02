Hardleerse wiettelers uit koopwoning zetten mag

NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls mag mensen uit hun koopwoning zetten als ze een hennepkwekerij hebben. Dat meldt minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

Bruls had in De Gelderlander gezegd dat hij hiertoe wil overgaan. Zo'n wietkweker is volgens Bruls niet alleen crimineel bezig, hij brengt ook anderen in gevaar. Er zou bijvoorbeeld brand kunnen ontstaan.

De eerste keer krijgt een wietkweker een waarschuwing, maar bij herhaling wordt een woning gesloten. Tot nu toe gebeurde dit alleen bij wiettelers met een kwekerij in een huurhuis. Een woningcorporatie kan dan de huur opzeggen.

Vragen PvdA

In een Kamerdebat op 22 december had PvdA'er Ahmed Marcouch het kabinet om een reactie gevraagd. Minister Blok zegt dat Bruls dit inderdaad mag doen.

Blok verwijst naar een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 11 december 2013. 'Voor het sluiten van een woning is het aantreffen van een handelsvoorraad drugs toereikend.'

