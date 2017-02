Wat zie ik nou? Een non van Burgers' Zoo in de rimboe van Afrika!

ARNHEM - Daar stond journalist Tako Rietveld wel even van te kijken. Midden in de rimboe van Kameroen loopt een non rond in bedrijfskleding van dierentuin Burgers' Zoo.

Rietveld was afgelopen dagen in het land om aandacht te besteden aan een project met kinderen in Kameroen. Hij moest diep het land in. 'Eerst vier uur via een verharde weg. Toen nog twee uur over een hobbelweg. We zaten echt ver van alles af. Toen zag ik ineens die vrouw met die bodywarmer.'

Mooi met al die kleurtjes

De non had het kledingstuk voor 3 euro gekocht op een markt. Toen de Arnhemse journalist haar vertelde dat hij uit dezelfde plaats komt als het bedrijf van de bodywarmer, stond ze wel even te kijken. Nadat ze het kocht, heeft ze nog geprobeerd het logo van het jack af te halen. 'Maar dat lukte niet, en later vond ze het nog wel mooi ook, met al die kleurtjes', aldus Rietveld.

Afdankertje?

Hoe de bodywarmer in de rimboe is terechtgekomen, blijft een raadsel. De theorie van Rietveld is dat het misschien gaat om een kledingstuk dat afgekeurd is en als afdankertje is weggedaan en opgekocht door een handelaar. En het was niet het enige Nederlandse kledingstuk in het dorpje. Er liep ook nog iemand met een sjaal van voetbalclub Willem II uit Tilburg.

Van Burgers' Zoo heeft Taco Rietveld nog geen reactie.