Omstreden carnavalsdoek mag voor één keer

GROESBEEK - Het mocht niet. En nu mag het toch weer wel. Voor één keer dan. Een vrolijk carnavalsdoek met daarop Prins Ummenie en Prinses Ida aan de toren van het gemeentehuis in Groesbeek. Een doek met daarop de Groesbeekse Prins en Prinses ligt ineens wat gevoelig na de gemeentelijke fusie met Millingen aan de Rijn en Ubbergen.

Want daar hebben ze natuurlijk ook carnavalsverenigingen en prinsen. 'We zijn er niet alleen voor Groesbeek, maar voor de hele gemeente', legt een woordvoerder uit. 'Het is wel een gemeentehuis.'

Prins Ummenie en Prinses Ida en hun doek (foto: SOK)

Eerst zien dat doek, dan pas maken

Volgens de woordvoerder was duidelijk gemaakt aan de carnavalisten dat ze vooraf het ontwerp moesten laten zien op het gemeentehuis. Ter goedkeuring. Willem Thijssen, voorzitter van SOK (Samenwerkings Orgaan Karnaval), zegt dat die boodschap niet zo streng werd opgevat als hij achteraf bleek bedoeld. 'We hebben het ontwerp naar het gemeentehuis gestuurd, maar toen was het doek er ook al'.

Tien jaar lang hing er elke carnaval een vrolijk en neutraal carnavalsdoek aan de toren van het gemeentehuis. D'n Lange Pier, genoemd naar een kroeg met als bijnaam De Pier die ooit op de plek van het gemeentehuis stond. Maar na de verbouwing het gemeentehuis bleek Lange Pier te lang. Een uitbouw van het gemeentehuis rond de toren veroorzaakte het euvel.

D'n Lange Pier (links) en de uitbouw na de verbouwing (rechts) (foto: Omroep Gelderland)

Poosje geen doek

De toren was ook al eens beschadigd geraakt door wind die aan het doek trok. En het doek werd al eerder aangepast omdat de oorspronkelijke versie over de wijzerplaat van de klok op de toren heen hing en de wijzers door een opening in het hoedje uitstaken. Dat zorgde voor problemen want de klok raakte van slag.

In de loop der jaren sloot carnavalvierend Groesbeek D'n Lange Pier in het hart, tot hij er door de verbouwing dus een poosje niet hing. Er werden betere bevestigingsmogelijkheden aangebracht, maar de gemeente kwam niet zelf met een doek. Thijssen: 'De gemeente zou het zelf doen, maar er was geen budget voor. Toen hebben ze ons gevraagd.'

Groesbeek is het Keulen van Gelderland, niet Berg en Dal

Thijssen vindt het zelf dan ook niet meer dan logisch dat ze hun eigen prins en prinses op het doek hebben afgebeeld. Groesbeek is immers het Keulen van Gelderland en niet Berg en Dal. De carnavalisten waren al op zoek naar een andere locatie voor het €800,- kostende doek. 'Het voelt toch alsof ze weer een stukje van Groesbeek afpakken', illustreert Thijssen. De Groesbeekse identiteit staat na de fusie behoorlijk onder druk, vinden veel inwoners van het dorp. De naamsverandering van gemeente Groesbeek naar gemeente Berg en Dal viel er dan ook niet in goede aarde.

'Maar ik begrijp het van hun kant ook wel', vervolgt hij. 'Het is natuurlijk wel het gemeentehuis.' Volgend jaar kijken de gemeente en de carnavalsvierders samen naar een nieuw (neutraler) ontwerp voor de toren, vertelt de voorzitter van het Samenwerkings Orgaan Karnaval. En het kostbare doek waar nu de commotie over ontstond hoeft niet bij het vuilnis. Het krijgt volgend jaar gewoon een nieuwe bovenkant met daarop de nieuwe prins en prinses van Groesbeek. Thijssen: 'Onze tent staat aan de overkant van het gemeentehuis.' Burgemeester Mark Slinkman lijkt ondanks de ophef ook uitermate content met het carnavalsversiersel voor op de toren van het gemeentehuis:

Burgemeester Mark Slinkman (foto: SOK)

