Nieuw wielerevenement voor loopstad

NIJMEGEN - Er komt een nieuw wielerevenement voor de regio Nijmegen met de naam de Omloop der Zevenheuvelen. Het moet de regio op de kaart zetten voor wielrenners.

‘Je hebt hier een prachtige wieleromgeving maar er is al jaren geen vaste koers meer’, vertelt organisator Joost van Wijngaarden. ‘Nijmegen wordt altijd gezien als een echte loopstad, maar op het wielrennen blijft het nog wat achter. Dat vinden we erg jammer.’

Lovende kritiek

Het parcours loopt voornamelijk door Berg en Dal met als finish het noordelijkste punt van de Zevenheuvelenweg. De afstanden van de ronde verschilt per categorie. Wijngaarden: ‘We hebben hem vorig jaar al een keer uitgeprobeerd tijdens het Nederlands Studenten Kampioenschap. Daar kregen we lovende kritiek van zowel de deelnemers als de wielerbond.

Iedereen mag meedoen

Iedereen is vrij om mee te doen. ‘Dat doen we bewust, zodat het breed gedragen wordt door de lokale bevolking van de regio Nijmegen. Zo kunnen we er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.’ De website is in de maak, en komt in april beschikbaar. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden zich opgeven.