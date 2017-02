Interesse valt tegen: megaproject zonnepanelen wordt kleiner

ARNHEM - Het zonnepanelenproject BuurtZon in Arnhem begint veel kleiner dan eerst de bedoeling was. Er zijn veel minder aanmeldingen dan verwacht.

Het was de bedoeling dat het project pas zou beginnen als er 2000 leden zijn. Het doel was 40.000 zonnepanelen op Arnhemse daken. Omdat de interesse tegenvalt, begint het project al met 400 leden. Het gaat om zo'n 3400 zonnepanelen.

Overstappen grote stap

'Ja, we hebben wat vertraging opgelopen', zegt mede-initiatiefnemer Rob Fronen. 'Dat was voor ons ook wel een verrassing.' Fronen dacht dat de instapdrempels waren weggenomen: elke maand een lagere energierekening en leden kunnen er meteen uitstappen als ze willen. Maar overstappen naar een andere energieleverancier blijkt voor Arnhemmers een grote stap. 'Er is wantrouwen.'

Zo werkt BuurtZon:

De vereniging BuurtZon werkt samen met Volkshuisvesting Arnhem. Huurders van de wooncorporatie ontvingen een brief en BuurtZon ging de wijken in om uitleg te geven. Dat leverde zo'n 350 leden op. Daarna ging BuurtZon breder werven. Inmiddels zijn er zo'n 500 leden.

Eerste zonnepanelen in voorjaar

Fronen denkt dat de eerste fase, met 400 van de 500 leden, snel kan beginnen. De financiering is volgens hem bijna rond. De eerste zonnepanelen worden waarschijnlijk in het voorjaar geplaatst. 'Als het zonnetje gaat schijnen, beginnen we.'

Het doel blijft om uiteindelijk 40.000 zonnepanelen op Arnhemse daken te plaatsen. 'We gaan organisch doorgroeien', zegt Fronen.

