Verdachten liquidatie Kerkdriel blijven voorlopig in de cel

Een still uit de bewakingsbeelden. Foto: Opsporing Verzocht

KERKDRIEL - De twee verdachten van de liquidatie van Chahid Yakhlaf op oudjaarsdag 2015 in Kerkdriel, blijven voorlopig in de cel. De rechtbank in Arnhem vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn om de mannen in voorarrest te houden.