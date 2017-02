Liquidatie Kerkdriel voor de rechter

KERKDRIEL - De rechter buigt zich woensdagochtend over de liquidatie van Chahid Yakhlaf op oudjaarsdag 2015 in Kerkdriel. Twee verdachten zouden hem van dichtbij met een automatisch vuurwapen beschoten hebben, terwijl hij in een auto camping Maaszicht verliet.

De auto waarin het slachtoffer zat reed naar Hoenzadriel, waar de inzittenden bij een huis aan de Rooijenstraat om hulp vroegen. Yakhlaf overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden, onder wie de broer van Yakhlaf, raakten lichtgewond.

Verslaggever Reinier Vermeer twittert tijdens de zitting.

Verdachten bijna jaar na liquidatie opgepakt

De vluchtwagen van de twee vermoedelijke schutters werd later brandend aangetroffen in Zaltbommel. De verdachten, een 22-jarige Amsterdammer en een 26-jarige Rotterdammer, werden in november vorig jaar aangehouden.

Slachtoffer bekende van de politie

Yakhlaf was een bekende van de politie. Hij wordt in diverse publicaties gelinkt aan kopstukken in de 'Mocro Maffia'. Ook was hij volgens de politie een vertrouweling van de crimineel Gwenette Martha die in mei 2014 werd geliquideerd.

