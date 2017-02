Wassen, föhnen, kammen; de eerste hondenwasstraat is open!

DOETINCHEM - Labradoedel Bowie kijkt toch wat benauwd naar de kast die achterin het lokaal bij het Agrarisch Opleidings Centrum in Doetinchem staat. Bowie moet via een looptrappetje omhoog een bakkie in. 'Kom maar Bowie', zegt Kira. 'Ik denk dat we hem moeten tillen', zegt Eline. Samen met vijf andere klasgenoten hebben Kira en Eline Hondenwasstraat Furfection opgericht.

'In het westen van het land zie je het wel vaker, maar hier is het nieuw', legt Lean de Vries uit. 'We kregen de opdracht om een bedrijfje op te starten. We wisten al snel dat we dit wilden proberen'. Op de achtergrond klinkt inmiddels het gekletter van water. Bowie staat in de bak en wordt gewassen. 'Kijk nu komt er shampoo bij en straks komt er ook conditioner uit, dan kunnen we hem makkelijker kammen', zegt Eline.

Vijf honden per week

Al maanden zijn de dames bezig met de voorbereidingen. 'We moesten aandelen uitgeven, een plan schrijven, reclame maken, gewoon alles wat bij een bedrijf hoort', zegt Marleen Senhorst. Sinds eind januari is de wasstraat open en het is nu al een succes. 'Steeds meer mensen weten ons te vinden, we hebben nu al zo'n vijf honden per week', vertelt Marleen trots.

Toch was het niet heel makkelijk om aan mensen uit te leggen wat een hondenwasstraat is. Mensen weten niet wat ze er van moeten verwachten. 'Wij verwijzen ze dan door naar onze Facebookpagina en daarna vinden ze het goed idee', legt Lean uit.

Winst maken

Doel van het project is om te leren of ondernemen iets is voor de meiden. 'Maar we willen natuurlijk ook wist maken', zeggen ze lachend. Bij Bowie is het föhnen bijna klaar. Kira: 'Nu nog even een lekker geurtje, perzik en dan kan Bowie weer lekker naar buiten.'