Vos rukt fors op in Gelderland; meer aanrijdingen

ARNHEM - Het aantal vossen in Gelderland neemt toe. Dat blijkt uit het groeiend aantal aanrijdingen met vossen. Ook schieten jachtopzichters meer vossen dood.

Jan Jutten is Buitengewoon Opsporingsambtenaar in de gemeente Voorst. Afgelopen weekend schoot hij nog negen vossen op één dag. Jutten: 'Het aantal vossen neemt spectaculair toe. Als je je bedenkt dat ik 30 jaar geleden één vos schoot en dat was toen heel bijzonder. Nu schoten we er vorig jaar 48! Het gevolg? Alles wat op de grond broeit heeft totaal geen kans. Heel veel gebieden zijn kraamkamers maar over 5 jaar zijn we alle weidevogels kwijt'.

Sommige soorten verdwijnen

Volgens Jutten is het tijd dat er écht gehandhaafd wordt. Jutten: 'Vossen hebben geen natuurlijke vijand, we zullen wel moeten schieten. Nu heb ik nog 80 tot 90 diersoorten in mijn gebied en dat wil ik graag zo houden, maar sommige soorten zijn al zo goed als verdwenen. De patrijzen bijvoorbeeld, ooit hadden we er 70 tot 80, nu zijn ze allemaal weg. Ook de steenmarter rukt op, maar daar mag nog niet op gejaagd worden. Maar dat verandert wel als de mens er maar genoeg last van krijgt'.

Aanrijding vos niet altijd gemeld

Het precieze aantal aanrijdingen met vossen is niet duidelijk omdat dit niet geregistreerd wordt. Dat zegt Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland: 'Dat komt onder meer door het feit dat een aanrijding met een vos meestal niet of nauwelijks schade oplevert'. Ook politiewoordvoerder Paul Koetsier weet het niet: 'Hoeveel aanrijdingen met vossen? Dat is niet te zeggen. Wij als politie zijn een meldpunt en geven het dan weer door aan de jachtopzichter. Die ruimt dan het aangereden dier op. Wij registreren als politie dit soort aanrijdingen niet specifiek als wildaanrijdingen maar als algemene aanrijdingen met schade. Maar ook wij zien het aantal vossen toenemen'.

Of er meer vossen geschoten moeten worden, wil de Stichting Wildaanrijdingen Nederland niet zeggen. Van Aardenne: 'Dat vinden wij een maatschappelijke vraag. Mensen willen namelijk ook graag wilde dieren zien in de natuur. Aan de andere kant heb je de veiligheid. Daar moet je een balans in zoeken. Wat wij willen is vooral zoveel mogelijk dierenleed voorkomen.'