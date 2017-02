Renkum: explosieven en botresten gevonden op terrein Hotel Dreijeroord

Foto: publiek domein

OOSTERBEEK - Bij archeologisch onderzoek op het terrein van hotel Dreijeroord in Oosterbeek zijn resten van wapens en explosieven en botresten gevonden. Overblijfselen van de felle strijd die in september 1944 rond het hotel woedde tijdens operatie Market Garden. De opgravingen hangen samen met bouwplannen op het terrein, waaronder de mogelijke sloop van het hotel om plaats te maken voor een verzorgingshuis. Daartegen bestaat veel bezwaar in zowel Oosterbeek als onder Britse veteranen.

Dreijeroord was in september 1944 een Brits hoofdkwartier waar de Airbornes een strijd op leven en dood uitvochten met geharde SS'ers. De strijd kostte talloze levens en de Britten moeten de strijd uiteindelijk opgeven, gedwongen door munitietekort en de zware verliezen. Britse Veteranen komen nog jaarlijks naar The White House, zoals zij Dreijeroord noemden. De naam was voor de Britten niet uit te spreken. De mogelijkheid dat Dreijeroord ten prooi valt aan de slopershamer noemen zij 'heiligschennis'. Actievoerders: historisch waardevolle plek gehouden Vorig jaar leidde het bekend worden van het plan om Dreijeroord te slopen en op het terrein een verzorgingshuis te bouwen tot veel verzet. Uitgerekend op de dag dat de actiegroep meldt dat die plannen mogelijk worden aangepast, komt de gemeente met de resultaten van een onderzoek waarvan de noodzaak eerder werd betwijfeld omdat er op het terrein niets meer te vinden zou zijn. De actievoerders meldden dinsdagochtend te hebben gehoord dat bij de opgravingen 'Market Garden letterlijk naar boven kwam'. Wapenresten en menselijke botten Naast niet-ontplofte explosieven, munitieresten en resten van wapens, zijn ook botten gevonden van meerdere mensen. De resten worden door de Bergings- en Identificatiedienst van de Landmacht onderzocht. De explosieven, waaronder enkele handgranaten, zijn door de Explosieven Opruimingsdienst geruimd. Een aantal gevonden spullen is overgedragen aan het Airbornemuseum. Het gaat om: 3 x Engelse parachutisten helmen model m42 4 x Cradle voor Engelse dropcontainers 1 x stootkussen dropcontainer CLE.III 3 x lege munitiekisten Vickers .303 1 x houder voor twee Duitse teller mijnen 2 x metalen plaat met ronde gaten erin (onbekend) 1 x klaverblad eindstuk van 75mm munitie of 6 ponder granaatverpakking 1 x meet instrument Clino mortar mk.IV nr. 5927 5 x Engelse spijkerbajonetten 1 x wapen (pistool)