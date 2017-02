Turkse dementerende dame vermist in Ede

EDE - In Ede wordt een 79-jarige vrouw vermist. De politie is op zoek naar haar, want de vrouw is dementerend.

Ze is voor het laatst gezien op de Dirk Boutstraat. De vrouw is van Turkse komaf en draagt een zwart vest, een zwarte rok en een zwarte hoofddoek, meldt de politie via Burgernet. De dame is klein van stuk: 1.55 meter, en loopt moeilijk. Mensen die haar zien, wordt gevraagd 112 te bellen.