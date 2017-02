Krakers kinderopvang Wageningen: 'Wij blijven hier zolang mogelijk'

WAGENINGEN - Jarenlang wachten op een betaalbare huurwoning. Op verschillende plaatsen in Gelderland is dat het geval. Ook in Wageningen. Een groep krakers heeft daar een oude kleuterschool aan de rand van het centrum bezet. Ze protesteren tegen woningnood en onnodige leegstand. De gemeente is er niet blij mee, maar daar trekken de krakers zich weinig van aan.

'Dit is ons pand, hier wonen we nu. Fijn om weer een dak boven het hoofd te hebben.' Kraker Robert de Vries leidt ons rond in de oude kleuterschool aan de Industrieweg in Wageningen. 'Dit was een soort ontvangstruimte en hier verderop slaap ik', vertelt hij terwijl hij één van de lege klaslokalen binnenloopt. In de hoek liggen wat kleren en een matras met een slaapzak.

Robert is 29 jaar. Hij heeft geen werk en is 'op papier' dakloos. Met nog twee andere krakers is hij onlangs de voormalige kinderopvang binnengedrongen. Het wachten op een sociale huurwoning in Ede of Wageningen duurt hem te lang. 'Voordat je een woning hebt ben je vier tot zes jaar verder. Ik heb geen zin om zes winters en zomers buiten in een tentje te gaan zitten.'

Vluchtelingen huisvesten

De gemeente Wageningen is eigenaar van het schoolgebouw. Wethouder Dennis Gudden is niet blij. Er ligt een plan om het pand te verbouwen. 'We hebben de locatie vrijgehouden voor een initiatief van burgers, die zouden het pand samen met vluchtelingen gaan verbouwen om er uiteindelijk te gaan wonen. Ik hoop dat de kraak dat niet in de weg zal staan. We hebben aangifte gedaan en we beraden ons op verdere juridische stappen.'

Te weinig geld

Het gekraakte schoolgebouw staat al meer dan een jaar leeg. Er is nog te weinig geld om de verbouwing uit te voeren. 'Het is een nogal typisch gebouwtje. Als je daar kwalitatief goede woningen wil bouwen, moet je fors investeren. En dat blijkt lastig', zegt Bernard Smits. Hij is directeur van het Arnhemse WBGV, een kleine alternatieve woningbouwvereniging die betrokken is bij het plan voor de oude school.

Smits was vroeger zelf ook kraker. Hij heeft wel begrip voor de actie in Wageningen. 'De woningmarkt zit op slot. Als je geen woning kan kopen, blijf je wachten op een sociale huurwoning. Als je ernstig om huisvesting verlegen zit, is de enige mogelijkheid kraken of anti-kraak'.

Wonen is een recht

De krakers zijn voorlopig niet van plan om te vertrekken. Robert de Vries: 'wij blijven hier zolang mogelijk zitten, omdat ik vind dat wonen een recht is en geen luxe.' De juridische stappen van de gemeente wachten ze rustig af. 'Als het bouwplan voor het pand helemaal rond is en financieel goed onderbouwd, dan valt er best met ons te praten.'