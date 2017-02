Doorbraak in amateurvoetbal: later beginnen en later eindigen

ARNHEM - De KNVB heeft samen met de amateurclubs besloten dat het voetbalseizoen 2017-2018 later begint en later eindigt.

Daarmee gaat een langgekoesterde wens van veel voetbalclubs in vervulling. Vaak waren er bij het begin van het bekertoernooi in augustus nog spelers op vakantie.

Het seizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitieduels beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei.

Ook komt er een flexibele winterstop: van 27 januari tot 4 maart spelen teams vier duels, die in onderling overleg mogen worden verplaatst.

Positieve geluiden

'Prima', reageert voorzitter Hans van Bel van FC Zutphen. 'Je had altijd het probleem dat spelers, vooral jeugdigen, later terugkwamen van vakantie. En dan had je elftallen die niet compleet zijn.'

Van Bel ziet een verandering bij de KNVB. 'Het past bij het maatwerk vanuit de KNVB van de laatste tijd. Dat doen ze goed.'

Ook voorzitter Daan Appels van VVO in Zutphen is te spreken over het besluit. 'Een goede aanpassing.'

Maar wat hij nog belangrijker vindt: 'Dat er meer gevoetbald wordt in perioden met kans op goed weer. Niet in de winter dus. Er is geen bal aan om in de kou of in de regen te voetballen.'

Nog langer door?

Het seizoen loopt in de nieuwe opzet door tot en met 27 mei. Wat Appels betreft, wordt er in juni nog gevoetbald. 'Maar ik snap dat de KNVB dan in de knel komt met de nacompetitie.'

De KNVB moet de nacompetitie voor de nieuwe opzet sowieso aanpassen. Voor het eind van het seizoen maakt de bond bekend hoe de regeling eruit gaat zien.