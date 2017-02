ARNHEM - Lunchgast bij Radio Gelderland was dinsdag Pauline Seebregts. Onderwerp van gesprek was het vertellen van verhalen.

Seebregts werd onlangs uitgeroepen tot Vertelambassadeur van 2017 voor Nederland en Vlaanderen.

De inwoonster van Zoelen biedt in het dagelijks leven professionele vertelvoorstellingen, workshops en trainingen voor organisaties en particulieren. 'Een mooi verhaal vormt beelden in je hoofd', aldus de vertelster.

Geamputeerd

Op Radio Gelderland sprak ze onder meer over een gesprek met leidinggevenden dat ze onlangs had. 'Een van hen voelde zich geamputeerd, vertelde hij. Maar toen sprak hij over zijn zoon die door een ongeluk elk jaar een nieuw been nodig heeft. Die jongen zit op voetbal en wordt soms stijf gescholden. Maar dat betekent dat hij erbij hoort. Wie ben ik dan om me geamputeerd te voelen'. Dat vond ik een heel mooi verhaal.'

