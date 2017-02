Plannen voor 28 nieuwe woningen op voormalig terrein Vitens

VELP - Het voormalige kantoor van Vitens aan de Arnhemsestraatweg in Velp staat al een tijdje leeg, maar er zijn nu plannen om het gebouw te slopen. Een projectontwikkelaar wil op deze plek 28 nieuwe woningen bouwen.

Voordat het gebouw gesloopt kan worden en met de bouw van de woningen begonnen kan worden moeten er eerst allerlei procedures worden doorlopen. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, omdat er op deze plek alleen kantoren mogen zitten en geen woningen.

De gemeente Rheden is in principe bereid om mee te werken aan de plannen voor woningbouw op het terrein. Wel stelt de gemeente allerlei voorwaarden. Zo eist de gemeente dat tien woningen de komende tien jaar sociale huurhuizen zijn.

Foto: Te Kieften Architechten

Op het het terrein staat nog een kunstwerk van de Velpse kunstenaar Piet Slegers, die vorig jaar is overleden. De gemeente kan niet eisen dat het kunstwerk blijft behouden, omdat de projectontwikkelaar niet de eigenaar is en bovendien heeft het kunstwerk geen bijzondere of monumentale status.

Wel heeft de gemeente de wens aan de projectontwikkelaar uitgesproken om het kunstwerk te behouden door het een plek op het terrein of in de omgeving te geven.