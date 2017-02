Vrouw raakt met hond en auto te water

Foto: Luuk Merkus / Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een automobiliste is dinsdagmiddag in Nijmegen met haar auto te water geraakt. Ze is in het ziekenhuis opgenomen.

De vrouw reed met haar hond op de Streekweg in Nijmegen toen zij plots in het water terecht kwam. Wat daaraan vooraf ging is nog niet bekend. De brandweer redde de vrouw en haar hond uit de auto. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto wordt door een berger uit het water getakeld en afgevoerd.