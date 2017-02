Auto met gestolen kentekenplaten gebruikt bij overval Tiel

TIEL - De politie heeft nieuwe informatie in het onderzoek naar een gewapende overval op een supermarkt in Tiel. Een filiaal van de Coop wordt op 25 september 2015 overvallen door drie mannen. Eén verdachte is kort na de overval in de kraag gevat en is inmiddels veroordeeld, maar zijn twee kompanen lopen nog vrij rond.

Als de filiaalmanager in zijn kantoor de opbrengst aan het tellen is wordt een raam bij het kantoor kapotgeslagen en dringen drie mannen naar binnen. De manager wordt bedreigd met een vuurwapen.

In deze auto zijn de daders gevlucht

In een soortgelijke Volkswagen Golf zijn de daders gevlucht. Die is na de overval teruggevonden op de Gasthuislingelaan, ter hoogte van verzorgingstehuis Lingewaal, in Tiel. Toen was nog niet direct duidelijk of de gevonden auto gebruikt was bij de overval.

Gestolen kentekenplaten

Inmiddels is duidelijk dat enkele uren voor de overval in Geldermalsen kentekenplaten zijn gestolen. Dat gebeurde aan de Kostverlorenkade in Geldermalsen. De platen met kenteken 43-TVJ-4 zij daar van een auto gehaald.

Politie hoopt opnieuw tips te krijgen

In Bureau GLD vraagt de politie de kijker mee te denken in deze zaak. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland wordt iedere woensdag uitgezonden direct na Gelderland Vandaag.