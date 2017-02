Proef met online inzage samenvatting huisartsendossier Nijmegen

Foto: SmartHealth

NIJMEGEN - Patiënten van 18 huisartsen in Nijmegen kunnen vanaf 1 april online de samenvatting van hun huisartsendossier inzien. Het is een proef die in de regio uitgevoerd wordt om mensen meer regie over hun eigen gezondheid. Zij kunnen zo de vastgelegde informatie controleren en eventuele fouten constateren.

De toegankelijke informatie betreft een zogeheten ‘professionele’ samenvatting die huisartsen normaal gesproken delen wanneer een patiënt zich bij een andere huisarts meldt. In de samenvatting staat informatie over zaken als diagnose, onderzoek, medicijnen en allergieën.



Deze informatie wordt alleen gedeeld als de patiënt daar toestemming voor verleend heeft. De patiënt kan tijdens de proef zelf de samenvatting inzien via de persoonlijke online gezondheidsomgeving MijnZorgnet. Dit platform wordt voor de gelegenheid gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat nu alleen door zorgprofessionals gebruik wordt voor onderlinge communicatie.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden