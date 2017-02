Bureau GLD 8 februari 2017

ARNHEM - In deze uitzending opnieuw aandacht voor een gewapende overval op een Coop supermarkt in Tiel, de beroving van een meisje van 15 in Apeldoorn, een woninginbraak in Velp, de diefstal van een telefoon in Arnhem en betalen met vals geld in Neede.

Tips

Na de uitzending van vorige week heeft de politie meerdere tips binnen gekregen over de overval op een echtpaar in Lienden, de politie neemt de informatie in onderzoek.

Gewapende overval Coop supermarkt Tiel

Op vrijdagavond 25 september 2015 wordt een filiaal van COOP supermarkt aan de Wilhelmina Druckerstraat in Tiel door drie mannen overvallen. Kort na de overval is er een verdachte aangehouden die inmiddels veroordeeld is, maar er zijn nog twee verdachten die de politie zoekt.

In deze auto zijn de daders gevlucht

In een soortgelijke Volkswagen Golf zijn de daders gevlucht. Die is na de overval teruggevonden op de Gasthuislingelaan, ter hoogte van verzorgingstehuis Lingewaal, in Tiel. Toen was nog niet direct duidelijk of de gevonden auto gebruikt is bij de overval.

Gestolen kentekenplaten

Inmiddels is duidelijk dat enkele uren voor de overval in Geldermalsen kentekenplaten zijn gestolen. Dat gebeurde aan de Kostverlorenkade in Geldermalsen. De platen met kenteken 43-TVJ-4 zij daar van een auto gehaald.

Vragen

Wie heeft er op 25 september 2015 iets gezien van de Volkswagen Golf die op die dag geparkeerd stond op de Gasthuislingelaan. Misschien heeft iemand ook personen bij of in de auto gezien. Verder wil de politie graag weten of iemand die dag iets gezien heeft van de diefstal van de kentekenplaten in Geldermalsen. De overval is al lang geleden, misschien hebben de daders over de overval gesproken, de politie hoopt dat er mensen zijn die die informatie willen delen.

Informatie delen

Straatroof Apeldoorn

Op 9 juli 2016 loopt een meisje van 15 over de Aalscholverweg in Apeldoorn. Iets voor 21.00 uur komt er een onbekende jongeman naast haar fietsen. Hij zegt 19 te zijn en achter het station te wonen. Kort daarna grijpt hij het meisje vast, bedreigd haar verbaal en grist haar telefoon uit haar handen. In de telefoonhoes zaten ook verschillende pasjes.

Signalement

Wie herkent deze jongeman? Het gaat om:

een Negroïde man

hij zegt 19 jaar te zijn

ongeveer 1.75 meter lang

hij droeg die dag een pet

een AC Milan vest

een grijze Adidas trainingsbroek.

Sieraden en een fiets weg na woninginbraak Velp

Bij een huis aan de Kortenearlaan in Velp wordt op vrijdagmiddag 4 november tussen 13.00 en 18.45 uur ingebroken. De verdachte vlucht met veel sieraden, een digitale camera, sleutels en een fiets. De beelden zijn niet heel duidelijk, toch kan het zijn dat iemand de man herkent. Wie is dit?

Diefstal telefoon Arnhem

Twee mannen komen op 7 december aan het begin van de middag een telefoonwinkel aan de Jansstraat in Arnhem binnen. Deze man steelt daar een telefoon. De vraag is, wie kent of herkent deze man? Hij is getint, heeft een normaal postuur, rond de 1 meter 80 lang, ongeveer 20 jaar, zwart haar en bruine ogen. Hij heeft een Arabisch uiterlijk en opvallend detail: hij had een slecht gebit en miste twee tanden in zijn bovengebit.

Jongeman bedrogen met vals geld in Neede

In Neede biedt een jongeman van 18 zijn telefoon aan via Marktplaats. Bij het busstation van Neede zou de koop gedaan worden. Ene Marciano, zoals de verdachte zichzelf noemt, komt op 15 januari met de bus die rijdt tussen Borculo en Neede in Neede aan. Bij het busstation vindt de koop plaats, maar die 'Marciano' betaalt met valse briefjes van 50 euro. Wie herkent deze verdachte?

Signalement

De verdachte is: