Café Luther in Doetinchemse binnenstad stopt

DOETINCHEM - Grandcafe Luther in de Doetinchemse binnenstad sluit op 26 februari definitief de deuren. De eigenaren van de horecagelegenheid aan de Waterstraat laten weten dat de persoonlijke situatie reden is voor de sluiting.

"Zoals velen van jullie weten hebben we onze zaak al enige tijd te koop staan", aldus eigenaren Ger Jan Janssen en Monique Sturris in een bericht op Facebook. "Dit omdat we na twaalf jaar toe zijn aan een nieuwe uitdaging, maar vooral ook omdat we iets meer tijd en aandacht willen besteden aan onze twee dochters." In overleg met de bierleverancier is nu besloten om vanaf 1 maart de huur op te zeggen en het bedrijf te sluiten.



Janssen en Sturris spreken van een zwaar besluit. "Een hele moeilijke beslissing", aldus de eigenaren. "Maar onze droom Luther hebben we waargemaakt en nu is het tijd voor nieuwe uitdagingen en om andere dromen te gaan verwezenlijken. We hebben een ontzettende leuk tijd gehad met onze lieve en leuke gasten en medewerkers en willen jullie daarvoor ook bedanken."