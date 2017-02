En dit gebeurde bij het datalek in Apeldoorn: burgers kregen info toegezonden

Foto: Flickr

APELDOORN - Dat de gegevens van 69 mensen op straat lagen in Apeldoorn, was al bekend. Nu is duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren: de gemeente zond per abuis informatie over burgers toe aan mensen die een bezwaarschrift indienden.

Het ging om bezwaren tegen zogenoemde verkeersbesluiten, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe rotonde of weg: het gebeurt met enige regelmaat. Had niet gemogen Wie dit de afgelopen tijd in Apeldoorn deed, kon zomaar het hele bezwaar - inclusief privégegevens - van andere burgers toegestuurd krijgen. Een foutje van de gemeente. 'Dit had nooit mogen gebeuren', zegt een woordvoerder in een reactie op het datalek. Inmiddels is het lek volgens de gemeente gedicht. Vernietigen 'We hebben mensen die de informatie per ongeluk toegestuurd kregen, gevraagd dit te vernietigen. Het is de eerste keer dit jaar dat het fout gaat. Naar aanleiding van lekken vorig jaar is iemand aangesteld om deze situaties te voorkomen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We zijn er hard mee bezig', besluit de woordvoerder. Zie ook: Datalek: je gegevens liggen op straat, en dan?

Opnieuw gegevens inwoners op straat