Auto maakt plaats voor fiets op de Graafseweg in Nijmegen

NIJMEGEN - Meer asfalt voor fietsers en minder voor automobilisten. Na de Vierdaagse van dit jaar gaat de belangrijke toegangsweg Graafseweg in Nijmegen op de schop. Volgens de gemeente is dat nodig om te voorkomen dat de stad dichtslibt en de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Een deel Graafseweg krijgt andere rijwegindeling. Tussen de Arend Noorduijnstraat en de Rozenstraat gaat het aantal rijstroken staduitwaarts terug van twee naar één. De fiets krijgt hier juist meer ruimte. Verkeer dat niet perse in het centrum hoeft te zijn, moet zoveel mogelijk via de S100 rijden. Dat is via de nieuwe stadsbrug De Oversteek en over de Energieweg en Neerbosscheweg.

Minder auto's door nieuwe stadsbrug

De Graafseweg heeft in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt van nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland (vóór 1976) naar provinciale/regionale route en -sinds de opening van De Oversteek- naar een weg met een meer lokale functie. Maar het uiterlijk van de weg is ondanks de veranderende functie nooit aangepast.

Sinds de opening van De Oversteek is de hoeveelheid auto’s op de Graafseweg met 12% afgenomen. Die ruimte wordt nu ingezet voor fietsers. Tegelijkertijd wordt zo voorkomen dat het autoverkeer hier in de toekomst weer toeneemt en het verkeer op het traject Waalbrug - Singels - Graafseweg weer gaat vastlopen.

Graafseweg waar deze het spoor over gaat ( foto: gemeente Nijmegen)

Steeds meer mensen lopen of fietsen

De gemeente heeft voor de aanpassing van de weg een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat het kan, dezelfde hoeveelheid verkeer de stad uit te laten rijden op één rijstrook minder.

De afgelopen jaren is al in een groot gedeelte van de stad en de regio een netwerk van snelfietsroutes aangelegd. Deze routes hebben eraan bijgedragen dat steeds meer mensen kiezen voor de fiets in plaats van de auto. In 2015 gebruikte 67% van de Nijmegenaren de fiets voor woon-werkverkeer.

Het fietspad op de Graafseweg sluit aan op de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen. Op dit moment is er, vooral op het spoorwegviaduct, onvoldoende ruimte voor het alsmaar groeiend aantal fietsers en voetgangers. Om de veiligheid en het comfort te verbeteren worden de fietspaden en ventwegen tussen Keizer Karelplein en de Rozenstraat geasfalteerd en/of verbreed.