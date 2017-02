Mayi, Grot en Dyrestam verlaten training NEC voortijdig

NIJMEGEN - In de selectie van NEC kampen drie spelers met kleine blessures.

Op dinsdag stopte Kevin Mayi voortijdig. De Franse aanvaller, die afgelopen weekend ongelukkig speelde tegen Go Ahead, kampt al anderhalve maand met enkelklachten. Jay-Roy Grot verliet met het nodige spektakel het trainingsveld. De topscorer van NEC had last van zijn rug en uitte nadrukkelijk dat hij ervan baalde dat hij niet verder kon trainen. Mikael Dyrestam ging er profylatisch uit met last aan de pols.

Reagy Ofosu trainde nog apart samen met Fabian Gmeiner. De Oostenijker wil morgen wil mee proberen te trainen met de groep.