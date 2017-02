Meepraten in Duiven is lot uit loterij

DUIVEN - Hoe betrek je inwoners meer bij de politiek? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. In Duiven starten ze nu een proef: mensen die door loting zijn geselecteerd worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.

Woensdagavond is er een eerste rondetafelgesprek met de gemeenteraad in het kader van de 'dialoog- en doorpakweken' in Duiven.

Raadslid Gemma Tiedink is een van de initiatiefnemers: 'Het zijn vaak dezelfde mensen die weleens naar een raadsvergadering gaan. We willen nu juist de mensen bereiken die we normaal niet spreken.'

Tiedink deed haar verhaal op Radio Gelderland:

Kracht van de herhaling

Het rondetafelgesprek heeft als onderwerp: ‘Naar een mooiere gemeente: hoe stimuleren we initiatief beter’. In totaal zijn 350 inwoners van Duiven, Groessen en Loo benaderd door de gemeente om de avond bij te wonen.

In een filmpje op YouTube legt burgemeester De Lange van Duiven uit waarom het van belang is mee te praten:

Volgens Tiedink meldden tot nog toe 24 mensen zich aan, en daar is de gemeente erg blij mee. In eerste instantie werden 100 brieven de deur uitgedaan, maar dat bleek niet genoeg. 'We weten nu dat ongeveer 10 procent reageert, dus hebben we er nog meer verstuurd. En ook nog een herinnering erachteraan. Dat is heel belangrijk.'

Eerste keer

Tiedink hoopt dat het wat oplevert: 'Ik ben heel benieuwd, het is voor ons ook de eerste keer. In ieder geval hoop ik dat de raadsleden veel ervaringen en frisse ideeën kunnen verzamelen over wat de gemeente Duiven moet vasthouden, wat slimmer kan en wat anders moet.'