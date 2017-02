NEC-trainer Hyballa vindt besloten trainingen professioneel

NIJMEGEN - NEC traint in aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle vrijdag twee keer besloten.

Trainer Peter Hyballa is daar voorstander van. "Ik vind dat professioneel. We moeten punten pakken tegen PEC, dat is echt belangrijk en daarvoor moet alles wijken. En het is goed om het het team alleen te zijn."

De maatregel heeft niets te maken met de thuisnederlaag tegen Go Ahead. "Niet alles was zo slecht, dus het is geen drama. Maar natuurlijk hadden wij graag een gat van vijftien punten gehad. Daarom doet die nederlaag pijn. Maar met een jong team kan zoiets gebeuren. We hebben ook een probleem met scoren natuurlijk."