Herinnering aan de slag: het Reichswald Forest War Cemetery

KLEVE - De slag in het Reichswald die op 8 april 1945 begon, geldt in de woorden van de geallieerde opperbevelhebber Dwight Eisenhower als een van de felste en heftigste confrontaties van de oorlog. De geallieerden verliezen 23.000 man, de Duitsers zo'n 38.000. Veel gesneuvelde geallieerden, hoofdzakelijk Britten, kregen hun laatste rustplaats op het Reichswald Forest War Cemetery bij Kleef.

Met 7.594 graven is het Reichswald Forest War Cemetery aan de Grunewaldstrasse in Kleef de grootste begraafplaats van het Gemenebest in Duitsland. Er liggen gesneuvelden van de strijd om het Reichswald (operatie Veritable) en de Rijn. Van 176 graven is geen naam bekend. Op de begraafplaats liggen ook twee Nederlandse militairen begraven.

De begraafplaats is een stuk groter dan de bekende Canadese begraafplaats langs de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Daar vonden zo'n 2600 gesneuvelden, hoofdzakelijk Canadezen, hun laatste rustplaats. Deze begraafplaats is een initiatief van de Canadese bevelhebber Crerar die na de gevechten in Duitsland bepaalde dat geen enkele gesneuvelde Canadese landmachtmilitair in Duitsland mocht worden begraven. Hij koos voor een plek op Nederlands grondgebied, zo dicht mogelijk tegen de Duitse grens aan. Het werd een heuvel bij Groesbeek, historische grond en met uitzicht op het verslagen Duitsland.

Op 8 februari trekt een enorme geallieerde strijdmacht richting het Reichswald - Foto: publiek domein

De Britse begraafplaats in het Reichswald werd direct na de oorlog ingericht. Uit heel West-Duitsland werden stoffelijke resten naar Kleef gebracht, om daar een definitieve rustplaats te krijgen. De meeste slachtoffers vielen tijdens de slag om het Reichswald, tijdens de oversteek van de Rijn en de grote droppings bij Hamminkeln (Operatie Varsity, het vervolg op Veritable)

Een deel van het in Kleef begraven luchtmachtpersoneel sneuvelde tijdens het ondersteunen van het grondoffensief in Duitsland. Maar de meeste vliegers die in Kleef begraven liggen kwam eerder in de oorlog om bij luchtaanvallen op tal van Duitse doelen. Hun lichamen zijn naar Kleef overgebracht vanuit tal van locaties in de wijde omgeving.