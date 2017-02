Bak urine over moeder en mishandeling: zoon cel in

EDE - De rechtbank heeft een 26-jarige Edenaar een celstraf van elf weken, waarvan zes voorwaardelijk, opgelegd. Hij is schuldig bevonden aan het mishandelen en opsluiten van zijn moeder.

De man gooide op 31 augustus 2016 een bak urine over zijn moeder heen. Ook sloot hij haar op in het toilet. Hoewel het over iemand heen gooien van urine geen pijn of letsel veroorzaakt, is er volgens de rechtbank toch sprake van mishandeling. Het veroorzaakt bij een slachtoffer namelijk een hevig gevoel van onlust.

De man is al eerder veroordeeld voor het mishandelen van zijn moeder. Daarom is volgens de rechtbank alleen een gevangenisstraf passend.

Niet het huis uit

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onder meer een locatieverbod voor de Edenaar. Het doel hiervan was een scheiding van moeder en zoon, om zo een veilige situatie te creëren en dat de man tegelijkertijd leert om op eigen benen te staan.

Volgens de rechtbank zou dit betekenen dat de Edenaar, die op hetzelfde adres als zijn moeder staat ingeschreven, feitelijk wordt verboden om in zijn eigen huis te verblijven. Daarmee zou het risico bestaan dat de man op korte termijn op straat moet leven. De rechtbank vindt dat onder die omstandigheden geen locatieverbod aan de man kan worden opgelegd, los van het feit of het opleggen van een dergelijk verbod voor de eigen woning tot de mogelijkheden behoort.