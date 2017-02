Voetbalvereniging Sprinkhanen geschokt door overlijden lid

ULFT - Voetbalvereniging Sprinkhanen uit Nieuw-Dijk is geschokt door het overlijden van Theo Berendsen. Het geliefde lid overleed afgelopen zaterdag onverwachts op 50-jarige leeftijd.

‘’Wij zijn geschokt door zijn veel te vroege overlijden. Met Theo verliezen wij een groot vrijwilliger en voetballer’’, aldus het bestuur. ‘’Theo heeft veel vrijwilligerswerk verricht binnen onze vereniging. Zo was hij een aantal jaren bestuurslid, trainer van diverse jeugd- en seniorenteams en was hij actief in de technische commissie.’’



Berendsen, die ook nog actief was als scheidsrechter, speler van het vierde en kantinebeheerder, speelde jaren in het eerste elftal. De wedstrijden van afgelopen zondag werden door de club afgelast.