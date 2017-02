Meer grote artiesten in het Goffertpark

60.000 mensen luisteren op de Goffertweide naar Bruce Springsteen in 2013 (foto: Omroep Gelderland) foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Meer grote namen als de Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Muse en Coldplay in het Goffertpark in Nijmegen. Dat is te verwachten nu concertorganisator MOJO een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente heeft getekend voor de komende vijf jaar. Dit jaar staan Guns ‘n’ Roses en Robbie Williams in het Nijmeegse stadspark.

Op de Goffertweide worden al dertig jaar grootschalige popconcerten georganiseerd. De gemeente en MOJO maken sinds 2007 meerjarige afspraken over de organisatie en uitvoering van die concerten. Daarin is ook de samenwerking vastgelegd met poppodium Doornroosje, de uitbater van het Openluchttheater in het park. Bruce Springsteen op de Goffertweide in 2013 (foto: Omroep Gelderland) 'Mooie locatie' Wethouder Bert Velthuis is enthousiast. 'Dat Nijmegen en MOJO ook de komende jaren samenwerken, is goed voor de stad en de concertbezoeker. MOJO kan de Goffertweide aanbieden als een mooie locatie waar grote artiesten graag spelen en waar bezoekers in een unieke omgeving genieten van topoptredens.' Volgens de wethouder dragen grootschalige popconcerten ook bij aan de naamsbekendheid van Nijmegen. 'Ze maken de stad ook aantrekkelijker voor veel inwoners. Over een concert als dat van Bruce Springsteen in het Goffertpark wordt nu nog nagepraat.'