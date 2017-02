Datalek: je gegevens liggen op straat, en dan?

Foto: Max Pixel

APELDOORN - Bij een datalek bij de gemeente Apeldoorn zijn de burgerservicenummers van tientallen mensen op straat komen te liggen. Is het erg als zo'n nummer bij anderen bekend is? Ja, zegt onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Het is een gevoelig nummer en daar moet zorgvuldig mee om worden gegaan.

De BSN's die bekend zijn, waren volgens De Stentor ingevoerd door mensen die bij de gemeente bezwaar maakten tegen een verkeersbesluit. Een parkeerboete bijvoorbeeld. Naam, kenteken, verjaardag Het is volgens De Winter, die gespecialiseerd is in online privacy en IT, ondenkbaar dat alleen de nummers zijn uitgelekt. 'Ik ben er vrij zeker van dat het formulier als geheel openbaar is. Daarop staan ook je kenteken, je volledige voor- en achternaam en je geboortedatum. Daarnaast kan het gevoelige informatie bevatten. Mensen schrijven soms de meest gekke dingen in een bezwaar.' Zorg op jouw kosten Wie al deze informatie heeft, kan aan de slag: fraude plegen. De Winter: 'Als je een beetje hebt, kun je via andere systemen vaak meer info vinden over een persoon. Wanneer je al de gegevens aan elkaar koppelt, kan iemand bijvoorbeeld zorg consumeren.' En zelfs al heb je alleen een burgerservicenummer, dan nog kun je proberen zorg te vragen. 'Je gaat ervan uit dat instanties hun werk goed doen, maar helaas is dat vaak niet zo. Je gegevens worden lang niet altijd geverifieerd. Zo kun je dus met een valse naam of met een ander rekeningnummer óók fraude plegen.' Zwaar wegen De journalist vindt het erg kwalijk dat de BSN's gelekt zijn. 'Je doet verplicht zaken met een gemeente en die gaat er vervolgens niet goed mee om. Een BSN is een bijzonder persoonsgegeven. Je moet dit zwaar wegen.' Zie ook: Opnieuw gegevens inwoners op straat