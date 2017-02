Syrisch gezin redt te kleine basisschool van sluiting

SPIJK - Het lijkt erop dat Basisschool Willibrordus in Spijk (gemeente Rijnwaarden) is gered van de ondergang. Er komt een Syrisch gezin met negen kinderen naar het dorp, waardoor de school straks weer voldoende leerlingen heeft om open te mogen blijven.

Volgens een gemeentewoordvoerster heeft de school al een paar jaar te weinig leerlingen om bestaansrecht te hebben. Maar met de komst van de Syrische kinderen komt Willibrordus weer boven de opheffingsnorm van 44 leerlingen.

Het is de bedoeling dat het gevluchte gezin in de loop van maart in de leegstaande pastorie naast de kerk gaat wonen. Volgens de gemeentewoordvoerster zijn daar al eerder met succes statushouders ondergebracht.