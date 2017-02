Student Christelijke Hogeschool Ede wint Afstudeerprijs Villamedia 2016

EDE - Ruben Hofma (24) heeft met zijn scriptie 'Poëtische journalistiek. Hoe gedichten de journalistiek verrijken' de Afstudeerprijs Villamedia 2016 gewonnen. Dit is de bekroning voor zijn afstudeerproductie van studenten aan hbo- of wo-opleidingen.

Donderdag nam hij de prijs in ontvangst in Hilversum. "Ik viel bijna van mijn stoel toen ik een telefoontje kreeg en hoorde dat ik had gewonnen."

Volgens de jury ging het om “een onconventioneel onderwerp, uitputtend behandeld, met gebruikmaking van heel veel bronnen en erg mooi geschreven. Bovendien was het actueel, gezien alle aandacht die tegenwoordig naar poëzie gaat.”