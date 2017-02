Burgemeesters tekenen voor grensoverschrijdende samenwerking

EDE - De (loco)burgemeesters van de zes gemeentes uit de Euregio Rijn-Waal hebben afgelopen week een 'memorandum of understanding' getekend.

De komende jaren gaan de drie Nederlandse en drie Duitse steden, met in totaal ruim 100.000 inwoners, grensoverschrijdend nauwer samenwerken op de thema's integratie, economie, duurzaamheid en mobiliteit.

Voorzitter Bruls van de Euregio is tevreden met de ondertekening: "Dit is een verdieping van onze jarenlange grensoverschrijdende samenwerking. In plaats van te wachten op nationale wetgeving waar sommigen om roepen zoeken we de praktische en pragmatische samenwerking tussen steden"