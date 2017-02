Overkapping busstation Doetinchem moet wachten: geen vergunning

ULFT - De bouw van de overkapping over het busstation in Doetinchem heeft vertraging opgelopen, doordat er nog geen omgevingsvergunning voor de bouw was. Ook de vorst gooide roet in het eten.



“In Nederland mag je niks bouwen zonder dat je een omgevingsvergunning hebt, dat geldt ook voor ons als gemeente”, zegt wethouder Peter Drenth. Doetinchem moest de vergunning in principe bij haarzelf aanvragen. De plannen voor de overkapping zijn uiteindelijk nog veranderd, want op het dak moesten zonnepanelen komen. “Dus toen moest het even opnieuw.” Vervolgens belandde de aanvraag op de grote stapel.

“Er worden ongelofelijk veel vergunningen aangevraagd. Projecten van de gemeente komen op dezelfde stapel als die van ieder ander die er een aanvraagt. Het gaat niet om een voorkeursbehandeling”, aldus Drenth. Uiteindelijk was de vergunning voor de kerstvakantie klaar, maar op dat moment zou de overkapping er in eerste instantie al moeten staan.

Vorst gooide roet in het eten

Toen de omgevingsvergunning uiteindelijk klaar lag, staken de weergoden er een stokje voor. “Als het vriest kun je geen beton storten”, aldus Drenth. Reizigers stonden in de winter dus niet onder de nieuwe duurzame overkapping. “Natuurlijk is het jammer, met die bak sneeuw had ik liever een grotere wachtruimte gehad. Maar was het een ramp dat hij er niet is? Nee, dat is het ook niet.”

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en de eerste funderingen voor de overkapping zijn gelegd. Volgens de nieuwe verwachtingen van de wethouder zal de overkapping medio maart gereed zijn. “Dus als het in maart gaat regenen als het voorjaar komt, dan hebben we hem mooi klaar.”