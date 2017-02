'Mogelijk toch behoud (deel van) hotel Dreijeroord Oosterbeek'

OOSTERBEEK - Mogelijk is de totale sloop van hotel Dreijeroord in Oosterbeek van de baan en blijft een deel behouden. Dat melden de initiatiefnemers van de actie Behoud Dreijeroord Oosterbeek. De plannen om het pand te slopen ten behoeve van de bouw van een verzorgingshuis zijn in binnen- en buitenland omstreden. Britse veteranenorganisaties spreken van 'heiligschennis'.

Het hotel speelde een belangrijke rol tijdens de slag om Arnhem in september 1944. Dreijeroord, was enige tijd in gebruik als hoofdkwartier van de King’s Own Scottish Borderers die spraken van 'The white house' omdat de naam Dreijeroord verbaal een brug te ver was. De Britten moeten het hotel op 26 september prijsgeven, gedwongen door munitiegebrek en de zware verliezen. Bij de herdenkingen van Market Garden speelt Dreijeroord nog steeds een belangrijke rol en biedt het hotel onderdak aan veteranen die ieder jaar de Airborneherdenkingen bijwonen:

Het bekend worden van de sloopplannen leidde medio vorig jaar tot een spontane actie op Facebook en protesten van erfgoedorganisaties, musea, het Airbornemuseum en de Britse ambassadeur in Nederland. Een online petitie tegen de sloop is inmiddels al zo'n 20.000 keer ondertekend door mensen in binnen- en buitenland.

'Nieuwe plannen'

De initiatiefnemers van de actie melden dinsdag dat projectontwikkelaar Amvest en zorgorganisatie het Gastenhuis de betrokken partijen hebben uitgenodigd voor een presentatie van herziene bouwplannen. 'Kennelijk wordt nu het belang van Dreijeroord en de tastbare geschiedenis die het pand vertegenwoordigt ingezien', aldus Sander Wolterink, een van de initiatiefnemers van de Facebookactie.

Hij zegt blij te zijn met de uitnodiging, maar benadrukt dat het behoud van Dreijenoord voorop blijft staan. 'Als ze de boel toch slopen en in de nieuwbouw een 'remembrance room' inrichten, of dat er bijvoorbeeld een originele oude steen in de nieuwbouw wordt terug gemetseld, is dat voor ons onvoldoende'. Volledig behoud van Dreijeroord blijft de insteek.

'Market Garden boven de grond'

Volgens Wolterink wordt de historische waarde van de locatie volstrekt niet onderkend, ook niet door de gemeente Renkum die volgens hem veel te laconiek reageert op de bezwaren. Die leidden vorig jaar tot een uitgebreid archeologisch onderzoek op het terrein, waarvan de uitkomsten nog niet officieel bekend zijn gemaakt. Wolterink zegt van een bron rond dat onderzoek te hebben gehoord dat bij de opgravingen Market Garden 'letterlijk boven de grond is gekomen'. Daarbij gaat het om sporen van de strijd: helmen, wapens, 'en een revolver die nog in het vet zat, klaar om te gebruiken'.

Ingegraven Britten - foto publiek domein

Wolterink: 'De stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland spreekt de hoop uit dat Dreijeroord behouden mag blijven als herinnering aan de zware gevechten tijdens de Slag om Arnhem en de grote offers die zijn gebracht voor onze hedendaagse vrijheid.'

Meer over de petitie:

http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/767/071/787/behoud-dreyeroord-oosterbeek-save-the-white-house-oosterbeek/