Autodief gepakt na lange achtervolging vanuit Brabant

Archieffoto

WELL - Na een lange achtervolging vanuit Brabant heeft de politie maandagavond in Well (gemeente Maasdriel) een autodief kunnen aanhouden.

De man stal rond 19.15 uur een bedrijfsbus in Oss. Een alerte getuige waarschuwde de politie, waarna meerdere eenheden op zoek gingen naar het gestolen voertuig. En met succes, want al snel werd het busje gezien bij Nuland. De politie van Den Bosch gaf de bestuurder een stopteken, maar die negeerde dat en sloeg op de vlucht. Ruim 20 kilometer verderop, op de kruising Molenachterdijk/Weigraaf in Well, kon de autodief in de boeien worden geslagen. Het gaat om een 47-jarige man uit Haarlem.