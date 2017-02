Angst voor nepcollectanten: terecht of onterecht?

ANGERLO - De politie Zevenaar waarschuwt voor nepcollectanten in het buitengebied. Volgens een bericht op Facebook zijn er bij de politie meldingen daarover binnengekomen.

Die collectanten zouden voor de Maag Lever Darm Stichting langs de deur gaan met een mobiel apparaat.

Eerder meldden inwoners van Angerlo, gemeente Zevenaar, ook via Facebook dat er skimmende collectanten actief zouden zijn:

Stichting werft wél donateurs

De Maag Lever Darm Stichting laat in een reactie weten, dat er in Angerlo wel degelijk mensen namens de stichting aan de deur zijn geweest. Die deden dat niet om te collecteren, maar om nieuwe donateurs te werven. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van mobiele pinapparaten, maar van tablets.

Andere politieteams melden: geen bewijzen voor skimmen

Ondertussen melden andere politieteams via Facebook dat er geen bewijzen zijn gevonden voor nepcollectanten. Zo ook de politie Lochem:

Skimmen kan niet

Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland: 'Een pas kopiëren is eigenlijk onmogelijk. De oude manier van skimmen was om een magneetstrip te kopiëren en op een andere pas te plaatsen. Dan kon er gepind worden met de afgekeken pincode. Maar tegenwoordig gebruiken we een chip.'

