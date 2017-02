Buurt ongerust na autobrand: 'Gelukkig was het nu maar een kleine brand'

EDE - Buurtbewoners van de wijk Kernhem in Ede maken zich ongerust na de autobrand van afgelopen nacht. De brandweer had namelijk moeite om het hofje, tussen twee rijen woningen, te bereiken. Dat kwam doordat de straten erg smal zijn.

'Het is sowieso krap met parkeren hier in de smalle straatjes. Ik zag de brandweerwagen schuin en half op de parkeerplaats staan en een politieauto blokkeerde onze uitrit. Het werd wel extra duidelijk dat Kernhem erg krap is ja', vertelt een buurtbewoonster.

Een andere buurtbewoner sluit zich daarbij aan. 'Ja, de brandweer was nu met een kleinere auto, maar als ze met een grotere auto komen dan is er ook een groot probleem. Als er hier auto's geparkeerd staan, kun je amper de wijk in. Je kunt nauwelijks die smalle straatjes door.'

'Nu is het een autobrand, maar straks..'

Daarom zijn er ook zorgen. 'Nu is het maar een autobrand en raakt er verder niemand bij gewond, maar als het straks in een huis gebeurt, dan zijn er mensenlevens mee geboeid en dan zijn die paar minuten wel belangrijk, dus dat is wel zorgelijk ja', vult de buurtbewoonster aan.

De buurman zegt dat het probleem al eens is aangekaart. 'Ja, dat hebben we wel aangegeven toen we hier kwamen wonen. Maar we moeten nu nog maar eens als buurt hier een punt van maken. Als we er met zijn allen wat van zeggen, dan kan de gemeente er hopelijk wat aan doen. Want het is een groot probleem.'

'Volgende keer andere kant binnenrijden'

De brandweer laat desgevraagd weten dat het inderdaad krap was in de nieuwbouwwijk. 'Maar de volgende keer moeten we aan de andere kant de wijk binnenrijden, daar is meer ruimte. En we hebben ook slangen die zestig meter kunnen rijken. Dus voor het blussen was er geen probleem.'

Zie ook: