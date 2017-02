Vitesse gaat met provincie Gelderland in gesprek over boeteclausule stadion van 11 miljoen euro

ARNHEM - Vitesse wil af van een boeteclausule van 11,3 miljoen euro waardoor het bijna onmogelijk wordt om stadion Gelredome te kopen. Ondertussen onderhandelt eigenaar Spes Bona met een serieuze investeerder over de verkoop.

Eurocommerce kocht het stadion voor 16,5 miljoen euro en deed het stadion eind 2012 voor een onbekend bedrag weer van de hand. Belegger Spes Bona nam Gelredome over met als doel het over vier jaar ook weer te verkopen. Onderhandelingen daarover lopen op dit moment. 'We zijn met een serieuze partij al een tijdje in gesprek', zegt directeur Frans Gielgens namens Spes Bona. 'Het kan nog wel even duren en een handtekening is nog niet gezet. Nee, het gaat niet om een Amerikaanse investeerder zoals ik heb gelezen. We hebben daarover geheimhouding afgesproken dus verder kan ik er niets over zeggen.'

Boeteclausule van 11 miljoen

Vitesse is niet blij met de gesprekken die nu lopen. De club wil het stadion ook graag in bezit krijgen. Tot nu toe huurt Vitesse Gelredome, maar het moet daar jaarlijks 2 miljoen euro voor betalen. Volgens directeur Joost de Wit is het lastig om het stadion te kopen. 'We hebben te maken met een boeteclausule van 11,3 miljoen euro die als bepaling is opgenomen destijds. Die willen wij eigenlijk schrappen, omdat het hier om achtergehaalde regelgeving gaat', aldus De Wit.

Ook plaats voor festivals en concerten

De provincie heeft de bepaling vastgelegd, omdat stadion Gelredome volgens de overheid altijd een multifunctioneel karakter moet houden. Dat betekent dat er behalve voetbal ook plaats moet zijn voor evenementen zoals festivals en concerten. Gielgens kan daar niet zo veel mee. 'Wij moeten het stadion verkopen en bij de bank een hypotheek aflossen. Dat weet Vitesse al vier jaar. Als ik een goede prijs kan krijgen, doe ik dat', zegt de directeur.