Eigenaar GelreDome wil stadion van de hand doen; Vitesse baalt

Vitesse baalt dat stadion GelreDome waarschijnlijk een nieuwe koper krijgt

ARNHEM - De eigenaar van GelreDome in Arnhem is in gesprek met een investeerder om het stadion na vier jaar weer te verkopen. Dat bevestigt Frans Gielgens van Spes Bona. Vitesse baalt, want de club wil Gelredome zelf kopen.

Eurocommerce kocht het stadion voor 16,5 miljoen euro en deed het stadion eind 2012 voor een onbekend bedrag weer van de hand. Eurocommerce ging namelijk failliet. Belegger Spes Bona nam het over met als doel GelreDome ook weer te verkopen. Omdat Vitesse jaarlijks twee miljoen euro huur moet betalen, vindt de club het verstandiger baas in eigen huis te worden. Dat is al het geval bij vijf van de eredivisieclubs. Boete Vitesse moet echter een forse boete betalen van 11,3 miljoen euro als het zelf eigenaar wil worden. Dat is het zogeheten kettingbeding dat de provincie afdwong toen GelreDome 20 jaar geleden gebouwd werd. Toen is bepaald dat het multifunctionele stadion ten alle tijde ook voor andere evenementen beschikbaar moet zijn. Gielgens bevestigt dat ook. 'Vitesse heeft dan een probleem, want het stadion mag niet aan een voetbalgelieerde organisatie worden verkocht. Dat kan wel, maar dan staat daar inderdaad een boete tegenover. Dat is destijds zo bepaald door de provincie.' Directeur Joost de Wit is niet blij met de onderhandelingen die nu plaats hebben: 'Ik ga niet zeggen met wie we in gesprek zijn, maar het gaat om de hele portefeuille. Ik heb echter geheimhouding getekend.'