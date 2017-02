Berg en Dal vecht voor hoogwerker die Oortjeshekken redde

GROESBEEK - Recent bleek hij nog hard nodig. De hoogwerker van de brandweer in de gemeente Berg en Dal. Die hoogwerker dreigt de gemeente nu kwijt te raken, en dat leidt tot grote zorgen.

Bij de bestrijding van de brand vorige week aan de Erlecomsedijk in Ooij ging een monumentale boerderij verloren, maar het naastgelegen restaurant Oortjeshekken kon gered worden. Er was zelfs een tweede hoogwerker nodig, die uit Wijchen moest komen. De hoogwerker in Nijmegen werd achter de hand gehouden voor incidenten in de stad.

Zelf gekocht, nu mogelijk weg

Burgemeester Slinkman haalt het voorbeeld aan in een brief aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hij en ook fracties uit de gemeenteraad, maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de hoogwerker die de toenmalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek samen aanschaften. In 2009 kochten ze die, omdat een van de twee hoogwerkers in Nijmegen was wegbezuinigd.

De brandweerkorpsen en al het materieel zijn daarna opgegaan in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dat is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten met in totaal 550.000 inwoners. Voor dat gebied zijn zes hoogwerkers beschikbaar. De Veiligheidsregio is nu aan het bekijken waar ieder voertuig en het personeel het beste kan staan, aldus een woordvoerder. 'Maar er is nog geen voorstel en geen besluit.'

De hoogwerker van de gemeente Berg en Dal (foto: Henk Baron)

Zorgen over de brandveiligheid in de gemeente

In de afgelopen jaren hebben meerdere incidenten nut en noodzaak van zo'n hoogwerker binnen de gemeentegrenzen aangetoond, schrijft de burgemeester. Naast de brand aan de Erlecomsedijk van vorige week wijst hij ook op recente branden aan de Cranenburgse straat in Groesbeek en de brand in Ooij aan de Prins Mauritslaan. De hoogwerker, ook wel redvoertuig genoemd, kan niet alleen levens redden. De brandweerwagen wordt ook ingezet om schade aan panden in de omgeving te beperken en hulpbehoevenden van een verdieping naar een ambulance te brengen.

De lokale PvdA-fractie zegt in een brief aan de Veiligheidsregio geschrokken te zijn. 'Geschrokken met name vanwege de zorgen die wij hebben over de brandveiligheid in onze gemeente.' Het CDA in de gemeente noemt het in een vergelijkbare brief 'onacceptabel als de veiligheid van mensen in gevaar komt en is van mening dat het redvoertuig in Groesbeek (gemeente Berg en Dal) gestationeerd moet blijven'.

De CDA–fractie voegt daar aan toe 'dan ook niets te zien in het verschuiven van het huidig materieel, maar denkt meer aan uitbreiding als blijkt dat er onvoldoende dekking is binnen het regiogebied.' Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat ze het voorlopig moeten doen met de zes voertuigen en dat dit binnen de wettelijke normen valt. 'We willen altijd wel meer'.

De hoogwerker in actie tijdens de brand aan de Prins Mauritslaan in Ooij, december 2016

