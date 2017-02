Zadels gestolen bij getroffen Eibergse Ranch

ULFT - Wederom triest nieuws voor Edith Wiersma-Arts en haar man Hein van de Rainbow Riders Ranch in Eibergen. Het stel, dat eerder noodgedwongen al hun dieren aan moest bieden wegens een herseninfarct, is nu bestolen van speciale zadels.

“Verschrikkelijk”, vertelt Edith aan Hart van Nederland. “Het is de zoveelste klap.” Onbekenden hebben afgelopen weekend meerdere bijzondere zadels gestolen, waarmee verstandelijk gehandicapte kinderen veilig konden paardrijden.



De Eibergse deed eerder een noodoproep op Facebook om al hun honden en paarden te adopteren omdat haar man Hein werd getroffen door een herseninfarct. “Hein had een sterk lijf en deed het zware werk. De prognose zier er niet goed uit. Hij zal er beschadigd uit komen.” Even leek het er op dat er een nieuw thuis voor de dieren werd gevonden in België, maar later bleek dat de dieren daar niet buiten konden lopen. Het stel zoekt dus nog steeds naar een geschikte plek.