Sneeuw op komst: KNMI waarschuwt voor gladheid

ARNHEM - Door bevriezing van natte weggedeelten of lichte sneeuwval kan het vannacht en morgenochtend glad zijn in Gelderland. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt van 2.00 tot 11.00 uur.

Vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met opkomende neerslag. De regen gaat in de avond over in (natte) sneeuw. Volgens MeteoGroup in Wageningen kan het op de Veluwe wit worden, vooral op de hogere delen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.

Later in de week wordt het een stuk kouder in Gelderland. Zo kan het donderdag- en vrijdagnacht -5 graden worden. Overdag blijft de temperatuur wel boven nul.

