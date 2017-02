KNMI waarschuwt vanaf 21.00 uur met code geel voor gladheid

Foto: ANP

ARNHEM - Door bevriezing van natte weggedeelten of lichte sneeuwval kan het vanavond en morgenochtend glad zijn in Gelderland. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt van 21.00 tot 11.00 uur. Eerder was de verwachting nog, dat de gladheid pas in de nacht zou optreden.

Vanavond en vannacht gaat er op steeds meer plaatsen af en toe een beetje lichte sneeuw vallen. Het gaat circa 1 graad vriezen. Volgens MeteoGroup in Wageningen kan het op de Veluwe wit worden, vooral op de hogere delen. Morgenochtend nog een paar laatste vlokjes, later droog en een knipoog van de zon. Bij een matige oostenwind wordt het hooguit rond 1 graad boven nul. Later in de week wordt het een stuk kouder in Gelderland. Zo kan het donderdag- en vrijdagnacht -5 graden worden. Overdag blijft de temperatuur wel boven nul. Zie ook: Het gaat weer sneeuwen!